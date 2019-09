De volgende Waalse regering wil de werkzaamheidsgraad in het gewest met 5 procentpunt optrekken naar 68,7 procent. Dat wordt een loodzware opdracht. Niet alleen omdat het met de verwachte groeivertraging een stuk moeilijker wordt om de jobmotor op volle toeren te laten draaien. Ook en vooral omdat er in het Waalse regeerakkoord weinig jobstimulerende maatregelen zitten. Tenzij het via de creatie van gesubsidieerde banen gaat.

Vijftien jaar geleden was de Waalse werkzaamheidsgraad amper 60 procent, iets lager dan in arme Oost-Duitse deelstaten als Berlijn, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Voorpommeren. Of in Bremen, de armste West-Duitse deelstaat. Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest gooide deze ochtend een grafiek op Twitter. Die toont dat de werkzaamheidsgraad in die Duitse deelstaten ondertussen de grens van 75 procent heeft overschreden. Ze doen het nu dus even goed als Vlaanderen. De Waalse werkgelegenheid is ook gestegen, maar blijft hangen op 63,7 procent. De evolutie in de Duitse deelstaten toont volgens Van Craeynest aan dat het best mogelijk is voor armere regio's om een pak meer mensen aan het werk te krijgen.

...