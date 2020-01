De Verenigde Staten zien China niet langer als een valutamanipulator. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën maandag aangekondigd.

China en de Verenigde Staten tekenen later deze week, na bijna twee jaar bakkeleien, een voorlopig handelsakkoord.

'China is afdwingbare engagementen aangegaan om zich te onthouden van concurrerende devaluatie' en heeft tegelijk transparantie en verantwoording beloofd, verklaarde de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin.

Washington beschuldigde Peking in augustus officieel van valutamanipulatie na een Chinese devaluatie van de yuan. Volgens de VS beoogde China met die devaluatie een oneerlijk concurrentievoordeel in de internationale handel.

China en de Verenigde Staten tekenen later deze week, na bijna twee jaar bakkeleien, een voorlopig handelsakkoord.'China is afdwingbare engagementen aangegaan om zich te onthouden van concurrerende devaluatie' en heeft tegelijk transparantie en verantwoording beloofd, verklaarde de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin. Washington beschuldigde Peking in augustus officieel van valutamanipulatie na een Chinese devaluatie van de yuan. Volgens de VS beoogde China met die devaluatie een oneerlijk concurrentievoordeel in de internationale handel.