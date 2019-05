China betreurt de stap van de VS, die is genomen 'zonder erbij stil te staan dat er noodzakelijke tegenmaatregelen zullen worden genomen'.

De verhoging van de heffingen van 10 naar 25 procent geldt voor goederen die China vrijdagmorgen na 0.01 uur verlaten. De invoering van de hogere tarieven valt midden in een tweedaags handelsoverleg tussen de VS en China, die al maanden in een handelsoorlog verwikkeld zijn.

Het ministerie van Handel in China zei in een korte verklaring dat het had gehoopt dat beide landen elkaar halverwege zouden kunnen ontmoeten om het probleem op te lossen.

Het zijn voornamelijk consumentengoederen zoals meubilair, auto-onderdelen, kleding, pc's en speelgoed die worden getroffen door de verhoging.

Gary Shapiro, topman bij de Consumer Technology Association, zei dat de tarieven zullen worden betaald door Amerikaanse consumenten en bedrijven, niet door China, zoals Trump heeft beweerd. 'De tarieven hebben de Amerikaanse technologiesector al een miljard dollar per maand meer gekost.'