Donderdag worden de gesprekken echter voortgezet, lieten beide partijen weten. De Amerikaanse president Donald Trump twitterde dat er wel vooruitgang was geboekt bij de gesprekken in het Witte Huis, 'maar lang niet voldoende'.

De Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard liet van zijn kant weten dat de Verenigde Staten bereidheid hebben getoond om de standpunten van beide zijden dichter bij elkaar te brengen. Ook verklaarde hij ondanks de 'moeilijke' gesprekken 'optimistisch' te blijven. Volgens Ebrard lag de focus van de meeting van woensdag op migratie.

De VS vragen 'onmiddellijke of kortetermijnmaatregelen', terwijl Mexico niet gelooft in 'onmiddellijke' of 'bestraffende' maatregelen op dit vlak. Het heeft wel aangeboden om meer te investeren in de economie, infrastructuur en het onderwijs in Centraal-Amerika om zo inwoners ervan te weerhouden te vertrekken. De minister gaf ook toe dat de migratiestromen te fors zijn toegenomen.

De importheffing van 5 procent op alle goederen uit Mexico werd op donderdag 30 mei aangekondigd door Trump. De heffing zou vanaf 10 juni ingaan en vanaf 1 juli verhoogd worden tot 10 procent indien Mexico niet voldoende stappen onderneemt om onder andere het probleem van migratie aan te pakken. Vanaf dan zou het tarief gradueel opgetrokken naar 15 procent vanaf 1 augustus, 20 procent vanaf 1 september en 25 procent vanaf 1 oktober.