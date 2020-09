De regering-Trump maakte dinsdag bekend dat de 10 procent importbelasting op Canadees aluminium wordt afgeschaft, mits de aluminiumimport uit Canada beperkt blijft. Canada maakte daarop bekend dat het geen gevolg zal geven aan eerdere dreigementen met vergeldingsmaatregelen.

De Amerikaanse overheid meldt dat de beslissing om de tarieven op te heffen kwam na overleg met de Canadezen, waarin werd vastgesteld dat de import van Canadees aluminium door de VS van september tot en met december dit jaar met de helft terugvalt. De Amerikaanse president Donald Trump had het aluminiumtarief vorige maand ingesteld na een toename van importen via de noordelijke grens van de VS. De Canadese minister van Handel Mary Ng zei dat de Amerikaanse aankondiging van dinsdag een einde maakt aan een paar 'ongelooflijk lastige' maanden voor Canadese producenten.

'Canada heeft niets toegegeven', zij Ng bij een persconferentie. 'We behouden ons het recht voor om tegenmaatregelen in te stellen als de Amerikaanse regering besluit opnieuw heffingen op Canadese aluminiumproducten in te voeren.'

Het Amerikaanse handelsagentschap USTR zegt te verwachten dat de VS tot en met december maandelijks 70.000 tot 83.000 ton Canadees aluminium per maand importeren. Als die hoeveelheid achteraf in een maand meer dan 5 procent hoger mocht uitvallen, zullen de VS met terugwerkende kracht alsnog 10 procent belasting heffen over de importen van die maand, aldus USTR.

Dat is een eenzijdig besluit, bleek uit antwoorden van de Canadese vicepremier Chrystia Freeland op vragen over het quotum. 'Dit is geen onderhandeld akkoord. We hebben niet met de VS onderhandeld voor een akkoord over quota', zei ze.

