De Verenigde Staten zullen 50 miljoen vaten olie op de markt brengen uit hun strategische reserve. Dat heeft het Witte Huis aangekondigd. De beslissing, genomen in overleg met andere landen, heeft tot doel de olieprijs te laten dalen.

'President Joe Biden heeft met landen uit de hele wereld samengewerkt om het bevoorradingstekort aan te pakken dat er is nu de wereld opveert van de coronapandemie', luidt het in een mededeling van het Witte Huis.

Nog volgens het Witte Huis zullen er gelijkaardige maatregelen aangekondigd worden in landen als China, Japan, India, Zuid-Korea en het Verenigd Koninkrijk. India doet alvast mee met 5 miljoen vaten uit de nationale voorraden.

De Amerikaanse olie komt uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR) die goed is voor meer dan 600 miljoen vaten. Daarbij kunnen oliebedrijven ruwe olie uit de reserves ontvangen die ze dan later moeten teruggeven aan de overheid, plus rente. Op die manier zullen 32 miljoen vaten worden geleend. Daarnaast kan olie uit de voorraden rechtstreeks worden verkocht aan oliebedrijven voor raffinage. Hier gaat het nu om een versnelde verkoop van 18 miljoen vaten die eerder al was goedgekeurd door het Congres.

Biden vindt al langer dat de olieprijs te hoog is en riep de olieproducerende landen (verenigd in Opec+) op meer te gaan produceren. Die landen, die vorig jaar veel last hadden van de toen lage olieprijzen, voelen daar echter weinig voor. Ze vinden ook dat de strategische reserves bedoeld zijn voor noodgevallen en dat daar nu geen sprake van is. Mogelijk zal de Opec+ de eigen productie aanpassen in reactie op het aanboren van de strategische reserves. De groep vergadert volgende week over de productie.

De olieprijzen gingen in reactie op het vrijgeven van de reserve in eerste instantie behoorlijk omlaag, maar trokken daarna bij. De prijs van een vat Amerikaanse olie (van 159 liter) noteerde dinsdagmiddag 0,5 procent lager op 76,33 dollar. Brent-olie van de Noordzee was vrijwel onveranderd op 79,72 dollar per vat.

