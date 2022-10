Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil met haar nieuwe voorstel voor een crisisbijdrage van energieproducenten 4,7 miljard euro aan overwinsten afromen.

Dat schrijven meerdere kranten maandag. Vicepremier en partijgenoot van Tinne Van der Straeten Petra De Sutter benadrukt dat de opbrengst volledig moet terugkeren naar de bevolking.

De regering moet de knoop nog doorhakken.

Tinne Van der Straeten mikt op 4,7 miljard

De crisisbijdrage van de energie- en petroleumsector zou voor dit jaar nog 1,8 miljard euro opleveren. Volgend jaar mikt Tinne Van der Straeten op 2,9 miljard euro.

Voor elektriciteitsbedrijven zouden alle inkomsten boven de grens van 130 euro per megawattuur aan 100 procent worden belast. Voor oliebedrijven voorziet het voorstel in een taks van 1,5 cent per verkochte liter, die de bedrijven niet mogen doorrekenen in de tarieven.

De Sutter: 'EU laat het toe'

De bijdrage ligt hoger dan het plafond van 180 euro per megawattuur dat Europa voorstelt. Bovendien zou het twee jaar gelden, terwijl de Europese verordening het over zeven maanden heeft, maar volgens Groen-vicepremier De Sutter laat Europa dat wel degelijk toe.

De Sutter vindt de grens 'redelijk'. 'Je zou nog lager kunnen gaan, maar dan ga je investeringen en normale winsten afromen en dat kan ongewenste neveneffecten veroorzaken', zei ze in De Ochtend op Radio 1.

Net zoals de solidariteitsbijdrage is De Sutter voor de bijdrage van de elektriciteitssector vrij zeker over de bedragen voor 2022. Voor 2023 gaat het nog om een grove raming. Daar hangt alles af van de markt. Als de prijzen onder de cap zakken, dan dooft het systeem uit. Al meent De Sutter dat er nog tot ver in 2023 hoge prijzen op ons afkomen.

De opbrengst moet voor de groene politica terugvloeien naar de gezinnen en bedrijven, wat Europa ook vooropstelt. Het systeem mag niet zomaar dienen om de begroting op te lossen, al zorgt het daar onrechtstreeks wel voor.

De verwachting is dat de regering ook volgend jaar nog steunmaatregelen zal nemen en die moeten nu eenmaal gefinancierd worden.

Vicepremier Frank Vandenbroucke: 'Elementaire rechtvaardigheid'

Ook Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke is tevreden dat het voorstel op tafel ligt. Hij bevestigt dat de cijfers nog moeten worden afgeklopt, 'maar het is een zaak van elementaire rechtvaardigheid.'

Nog volgens Vandenbroucke is binnen de regering 'de kogel door de kerk' dat de verlaging van de btw op gas en elektriciteit definitief op 6 procent blijft. 'Iedereen is ervan overtuigd dat een tarief van 21 procent om vele redenen blind en onrechtvaardig is', zei de Vlaamse socialist. In de plaats daarvan komt er een systeem met accijnzen, dat rechtvaardiger werkt, luidt het.

Dat schrijven meerdere kranten maandag. Vicepremier en partijgenoot van Tinne Van der Straeten Petra De Sutter benadrukt dat de opbrengst volledig moet terugkeren naar de bevolking.De regering moet de knoop nog doorhakken.De crisisbijdrage van de energie- en petroleumsector zou voor dit jaar nog 1,8 miljard euro opleveren. Volgend jaar mikt Tinne Van der Straeten op 2,9 miljard euro.Voor elektriciteitsbedrijven zouden alle inkomsten boven de grens van 130 euro per megawattuur aan 100 procent worden belast. Voor oliebedrijven voorziet het voorstel in een taks van 1,5 cent per verkochte liter, die de bedrijven niet mogen doorrekenen in de tarieven.De bijdrage ligt hoger dan het plafond van 180 euro per megawattuur dat Europa voorstelt. Bovendien zou het twee jaar gelden, terwijl de Europese verordening het over zeven maanden heeft, maar volgens Groen-vicepremier De Sutter laat Europa dat wel degelijk toe.De Sutter vindt de grens 'redelijk'. 'Je zou nog lager kunnen gaan, maar dan ga je investeringen en normale winsten afromen en dat kan ongewenste neveneffecten veroorzaken', zei ze in De Ochtend op Radio 1.Net zoals de solidariteitsbijdrage is De Sutter voor de bijdrage van de elektriciteitssector vrij zeker over de bedragen voor 2022. Voor 2023 gaat het nog om een grove raming. Daar hangt alles af van de markt. Als de prijzen onder de cap zakken, dan dooft het systeem uit. Al meent De Sutter dat er nog tot ver in 2023 hoge prijzen op ons afkomen.De opbrengst moet voor de groene politica terugvloeien naar de gezinnen en bedrijven, wat Europa ook vooropstelt. Het systeem mag niet zomaar dienen om de begroting op te lossen, al zorgt het daar onrechtstreeks wel voor.De verwachting is dat de regering ook volgend jaar nog steunmaatregelen zal nemen en die moeten nu eenmaal gefinancierd worden. Ook Vooruit-vicepremier Frank Vandenbroucke is tevreden dat het voorstel op tafel ligt. Hij bevestigt dat de cijfers nog moeten worden afgeklopt, 'maar het is een zaak van elementaire rechtvaardigheid.' Nog volgens Vandenbroucke is binnen de regering 'de kogel door de kerk' dat de verlaging van de btw op gas en elektriciteit definitief op 6 procent blijft. 'Iedereen is ervan overtuigd dat een tarief van 21 procent om vele redenen blind en onrechtvaardig is', zei de Vlaamse socialist. In de plaats daarvan komt er een systeem met accijnzen, dat rechtvaardiger werkt, luidt het.