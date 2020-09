De komende weken gaat de verslaggeving over de Amerikaanse presidentsverkiezingen overal in overdrive. Trends pakt het anders aan en focust op de echte inzet van deze verkiezingen. Maken we het einde van de Amerikaanse dominantie mee? Hoe sterk zijn de VS nog om politiek, economisch en cultureel hun wil op te leggen aan de rest van de wereld?

De eindsprint in de Amerikaanse verkiezingen wordt dinsdagavond ingezet met het eerste debat tussen president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden.

Het is ook voor Trends het startschot voor een reeks. Vandaag stellen we de vraag of de dollar nog eens vier jaar Donald Trump kan overleven als de dominante internationale reservemunt?

Hetzelfde vraagteken plaatsen we de volgende weken achter het lot van de Amerikaanse industrie, het geopolitieke leiderschap van de VS, de culturele invloed in de rest van de wereld en de dominantie in een aantal sleutelsectoren.

Iedere week laat gastcolumnist Casper Thomas zijn licht schijnen over de presidentsverkiezingen en deze turbulente periode in de VS. Thomas is VS-correspondent voor de Nederlandse kwaliteitsbladen Het Financieele Dagblad en de Groene Amsterdammer.

Hij bracht in 2018 het boek 'De Autoritaire Verleiding' uit, over de opmars van de antiliberale wereldorde, onder meer in de VS. Woensdag vertelt hij in zijn eerste column waarom de democratie zelf op het spel staat in deze Amerikaanse presidentsverkiezingen.

