De vakbonden en werkgevers in de chemiesector hebben een voorakkoord bereikt over de lonen en een coronapremie voor de circa 130.000 werknemers in de sector. Dat zegt Koen De Kinder, federaal secretaris van de christelijke vakbond ACVBIE.

De vakbonden gaan het akkoord nu voorleggen aan de achterban. 'Het komt aan hen toe om te beslissen of we het gaan aanvaarden', aldus De Kinder. De staking die de bonden komende vrijdag wilden organiseren in de chemiebedrijven, wordt wel sowieso opgeschort.

In het voorakkoord zit volgens de vakbondsman een opslag van 0,4 procent vanaf 1 januari 2022, met een minimum van 10 cent per uur. De minimumlonen worden twee keer verhoogd met 10 cent per uur. Daarnaast komt er een coronapremie van 200 euro, zegt De Kinder.

