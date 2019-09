'Een tso-diploma elektromechanica, elektriciteit of elektronica is meer dan ooit een gegarandeerd ticket naar een goedbetaalde baan in de industrie of technische dienstverlening.' Dat zegt Trends-redacteur Kurt De Cat.

Bij de start van het nieuwe schooljaar blijft het verbazen hoe weinig populair het technisch onderwijs in Vlaanderen is. Ouders sturen hun kinderen nog altijd massaal naar aso-richtingen terwijl het technische en beroepsonderwijs vaak een veel betere studiekeuze zouden zijn.

Ondernemers vinden het onbegrijpelijk dat het algemeen secundair onderwijs zo dominant blijft, terwijl die richtingen alleen interessant zijn voor jongeren die hogere studies zullen aanvatten. Voor wie op de arbeidsmarkt komt met alleen een aso-diploma op zak, is er weinig toekomst. Technische beroepen voeren al decennialang de lijsten van de knelpuntberoepen aan en er lijkt nog niet meteen een kentering op komst.

Vreemd, want voor gemotiveerde kandidaten met een technisch diploma staan de werkgevers meer dan ooit in de rij. Bedrijfsleiders geven toe dat het nijpende tekort aan technici een rem is op hun groei. Ze vinden gewoon geen geschikt volk om het werk te doen. Volgens de werkgeversorganisatie Voka biedt een technisch diploma in de brede regio rond Antwerpen tot vijftien maal meer kans op een baan in vergelijking tot andere richtingen.

En we spreken hier niet over zogenaamde 'rotjobs' in precaire statuten en met onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. Een tso-diploma elektromechanica, elektriciteit of elektronica is meer dan ooit een gegarandeerd ticket naar een goedbetaalde baan in de industrie of technische dienstverlening. Wie met kennis van zaken kan sleutelen aan auto's, vliegtuigen, machines, energiesystemen, robots of andere technische hoogstandjes, wordt met open armen ontvangen in onze bedrijven. Het is de hoogste tijd dat we de techniek, het technisch onderwijs en de technische beroepen opwaarderen. Technische kennis zal niet alleen het klimaat redden, techniek is ook essentieel om onze economische groei op peil te houden.