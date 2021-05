Voor de eerste keer sinds Joe Biden president werd van de Verenigde Staten, hebben er handelsgesprekken plaatsgevonden met China.

De nieuwe Amerikaanse handelsgezant, Katherine Tai, heeft gesproken met de Chinese vicepremier Liu He, zo maakten Peking en Washington bekend.

'Beide zijden hadden een open, pragmatische en constructieve uitwisseling', zo meldde het Chinese ministerie van Handel. Aan Amerikaanse zijde was er sprake van een 'openhartig' gesprek.

Dergelijk taalgebruik in diplomatische kringen betekent meestal dat er enige meningsverschillen waren.

Het Amerikaanse handelsministerie voegde nog toe dat tijdens een 'inleidende virtuele bijeenkomst' de handelsgezant het beleid van de regering-Biden waarin 'arbeiders centraal staan' uit de doeken deed en ook sprak over de 'lopende evaluatie' van de handelsrelaties tussen de VS en China.

Biden zelf zei eerder dat hij China beschouwt als de grootste concurrent. Hij is niet uit op een conflict met China, maar 'zal de Amerikaanse belangen op alle domeinen verdedigen'.

De laatste keer dat er handelsgesprekken waren tussen beide landen, was in augustus vorig jaar. Toen was Donald Trump nog de Amerikaanse president.

Beide landen zijn al drie jaar in een handelsconflict verwikkeld zijn, met wederzijdse straftarieven. In januari 2020 werd een gedeeltelijk akkoord ondertekend, waardoor een deel van de importheffingen weer werd verlaagd. China beloofde ook meer Amerikaanse producten te kopen.

De nieuwe Amerikaanse handelsgezant, Katherine Tai, heeft gesproken met de Chinese vicepremier Liu He, zo maakten Peking en Washington bekend. 'Beide zijden hadden een open, pragmatische en constructieve uitwisseling', zo meldde het Chinese ministerie van Handel. Aan Amerikaanse zijde was er sprake van een 'openhartig' gesprek. Dergelijk taalgebruik in diplomatische kringen betekent meestal dat er enige meningsverschillen waren. Het Amerikaanse handelsministerie voegde nog toe dat tijdens een 'inleidende virtuele bijeenkomst' de handelsgezant het beleid van de regering-Biden waarin 'arbeiders centraal staan' uit de doeken deed en ook sprak over de 'lopende evaluatie' van de handelsrelaties tussen de VS en China. Biden zelf zei eerder dat hij China beschouwt als de grootste concurrent. Hij is niet uit op een conflict met China, maar 'zal de Amerikaanse belangen op alle domeinen verdedigen'. De laatste keer dat er handelsgesprekken waren tussen beide landen, was in augustus vorig jaar. Toen was Donald Trump nog de Amerikaanse president. Beide landen zijn al drie jaar in een handelsconflict verwikkeld zijn, met wederzijdse straftarieven. In januari 2020 werd een gedeeltelijk akkoord ondertekend, waardoor een deel van de importheffingen weer werd verlaagd. China beloofde ook meer Amerikaanse producten te kopen.