Strenge regels tegen machtsmisbruik kunnen Europese techbeloftes een faire kans geven. Dat zegt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

Europa bestraft de Amerikaanse techgiganten liever dan Europese kampioenen te creëren. Het wordt tijd dat we die dooddoener begraven. Hij klopt al lang niet meer en de kordate aanpak is meer dan nodig, om nieuwe lokale techbeloftes een kans te geven om het succes van Apple of Facebook te evenaren.

Door Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager heeft de Europese Unie de reputatie gekregen dat enkel hier paal en perk wordt gesteld aan het machtsmisbruik van Google, Amazon, Apple, Facebook en Microsoft. Dat klopt niet meer. Voor het eerst in jaren moeten de grote vijf meer op hun Amerikaanse thuismarkt dan in Europa wakker liggen van zware boetes, strenge beperkingen en zelfs een gedwongen opsplitsing.

Voor big tech is Europa vooral een wingewest.

Ergens is het logisch dat Europa sneller ingreep. Voor big tech is Europa vooral een wingewest. Europa was te lang een lucratieve markt én een belastingparadijs, waar de regels op de maat van big tech geschreven werden. En zelfs dan hadden de techreuzen het moeilijk om zich aan de afspraken te houden. Facebook schond de belangrijke voorwaarde dat het de gebruikersdata van WhatsApp apart zou houden na de overname in 2014. Het kreeg een boete van 110 miljoen euro, niet meer dan een tik op de vingers. Het is dan ook begrijpelijk dat topbedrijven zoals het Britse Deepmind eieren voor hun geld kiezen en zich laten overkopen. Deepmind is wereldtop in artificiële intelligentie. Daarvan zal Google nu de vruchten plukken. De strengere aanpak zal ons geen Europese concurrent voor Google of Facebook opleveren. Maar strenge regels tegen machtsmisbruik kunnen Europese techbeloftes wel een faire kans geven in nieuwe niches.

