Voor Belgische bedrijven onderhandelde Reynders wel met Libiërs

Hij maakte aan de Kamer een brief over uit 2012 waarin hij zijn Libische collega vroeg om werk te maken van het uitbetalen van enkele Belgische bedrijven, met de bevroren rekeningen als pasmunt. Precies zo'n uitbetaling waar prins Laurent al jaren tevergeefs om vraagt. Dat blijkt uit berichten in Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en De Morgen woensdag.

In de brief zegt Reynders dat het bevroren geld vrijgemaakt kan worden voor humanitaire doeleinden en voegt hij er fijntjes een lijst met openstaande facturen aan toe. Van broedmachines over waterleiding­werken tot smeerspray van FN Herstal. 'Ik zou het heel hard ­appreciëren als u me de betaalbewijzen voor deze contracten kan bezorgen', schrijft hij.

In een begeleidende nota vervolgt Reynders dat het de ­minister van Financiën was die beslist of fondsen bevroren of vrijgegeven worden. In 2012 was dat CD&V'er ­Steven Van­ackere.

Prins Laurent voelt zich gerechtvaardigd in zijn kritiek op de overheid, schrijft Het Nieuwsblad. 'Het is zo'n tussenkomst van de regering die wij al jaren vragen.'