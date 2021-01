Werkgeversorganisatie Voka wil dat het systeem van loonsubsidies als steunmaatregel mogelijk wordt gemaakt in meerdere sectoren. Volgens de werkgeversorganisatie kan een loonsubsidie een beter alternatief zijn dan de tijdelijke werkloosheid, om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen.

Volgens Voka heeft het systeem van tijdelijke werkloosheid zeker zijn nut bewezen 'in de acute fase van de coronacrisis'. 'Maar op langere termijn dreigen mensen zo door te schuiven naar de langdurige werkloosheid en worden ze niet voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen', klinkt het maandag in een persbericht. Werknemers die lange tijd in tijdelijke werkloosheid zitten, krijgen minder opleidingskansen en worden zo minder mobiel op de arbeidsmarkt.

De werkgeversorganisatie meldt dat tijdens de coronacrisis vorig jaar gemiddeld een half miljoen mensen per jaar tijdelijk werkloos waren, en dat slechts 2,9 procent van hen een of andere opleiding volgde. 'De verhoopte doorbraak aan digitale opleidingen is, ondanks vele goede initiatieven, uitgebleven. Tegelijk kampt onze arbeidsmarkt met een grote mismatch tussen vraag en aanbod. Om uit de crisis te geraken moeten we toekomstgericht inzetten op bijscholing of tijdelijke tewerkstelling.'

Beter alternatief

De werkgeversorganisatie schuift een loonsubsidie naar voren als beter alternatief en stelt dat de federale regering dat ook beseft. Zo komen de vrijdag aangekondigde steunmaatregelen voor de reissector er in de vorm van zo'n loonsubsidie, zegt de werkgeversorganisatie. 'Voka pleit ervoor om in een aantal sectoren zoals toerisme, events en entertainment het systeem van de loonsubsidie in te voeren zodat we onze mensen en ondernemingen klaarstomen voor een succesvolle, duurzame en digitale toekomst', aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Volgens de organisatie laat een loonsubsidie meer maatwerk toe en biedt het op termijn meer handvaten om mensen om te scholen en op te leiden, en om ondernemingen voor te bereiden op een volledige doorstart. 'Omzetverlies betekent niet dat elke bedrijfsactiviteit is stilgevallen. Zo wil de reissector minimale dienstverlening aanbieden, staat de eventsector voor de uitdaging zich heruit te vinden, kan de transportsector verder werk maken van het opleiden van chauffeurs, of kan de luchtvaarssector zich voorbereiden op wellicht grondige transities.'

