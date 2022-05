VOKA-topman Wouter De Geest trekt in een interview met De Zondag aan de alarmbel. Hij vreest dat België opnieuw de zieke man van Europa dreigt te worden. 'Waar blijft de hervorming van de arbeidsmarkt? Het pensioenplan? De fiscale hervorming?'

In het interview noemt De Geest de inflatie een groot probleem. 'En het grote geweld moet nog komen. Er wordt voorspeld dat de loonkosten tegen 2024 met vijftien procent zouden stijgen. Dat gaat over een extra 22 miljard euro, te betalen door de bedrijven. Dat is niet houdbaar.'

'Enkele sectoren doen het misschien goed, maar andere zullen het héél moeilijk krijgen. We zien trouwens nu al dat het aantal faillissementen aan het stijgen is. Ik ben blij dat onze ondernemingen een buffer hebben opgebouwd, want ze zullen die nodig hebben als de kosten blijven stijgen. Je kan het niet blijven doorrekenen aan de consument. We hebben daarom extra zuurstof nodig.'

Volgens De Geest zijn er geen algemene, maar gerichte maatregelen nodig. 'We mogen niet de fout maken van de jaren zeventig toen de overheid de volledige crisis wou compenseren. Je zou bijvoorbeeld de energiekosten kunnen drukken voor de energie-intensieve sectoren. Ook onze buurlanden doen dat. We dreigen echter weer een grote achterstand op te lopen. Dat doet denken aan vroeger.'

'Ik zeg het niet graag, maar het gevaar is dat België weer de zieke man van Europa dreigt te worden. We zakken weg in zowat alle internationale rankings. Dat doet me veel pijn. We hebben zóveel inspanningen geleverd om de loonhandicap tegenover de buurlanden weg te werken. Gaan we dit nu allemaal teniet doen? (op dreef) Waar blijft de hervorming van de arbeidsmarkt? Waar blijft het pensioenplan? Waar blijft de fiscale hervorming?'

Lees het volledige interview met Wouter De Geest in De Zondag.

