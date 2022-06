De automatische indexering wordt voor de bedrijven onhoudbaar, oordeelt Voka. De Vlaamse werkgeversorganisatie stelt daarom voor om 3 procent van de geplande 8 procent inflatie niet uit te keren via de indexering, en in ruil een nettopremie van 500 euro toe te kennen.

De inflatie zal volgens een schatting van de Nationale Bank dit jaar boven de 8 procent uitkomen. Door de automatische indexering volgen ook de lonen in die mate, met een historisch hoge stijging van de uurloonkost tot gevolg. 'De bedrijven kunnen dat niet langer trekken', waarschuwt Voka-topman Hans Maertens.

De werkgeversorganisatie stelt daarom voor om van de automatische indexering drie procent te schrappen: een indexsprong dus. In ruil zou elke werknemer een nettopremie van 500 euro worden uitgekeerd. 'We willen die 8 procent indexering beperken tot 5 procent', aldus Maertens. Vandaag komt de factuur van de prijzenschok volledig terecht op de nek van bedrijven. Dat kost concurrentiekracht, zo waarschuwde de Nationale Bank. Door de hoge winstmarges beschikken die bedrijven wel over de nodige buffers, nuanceerde de Nationale Bank.

Volgens Voka bedraagt de kost van de automatische indexering dit jaar 22 miljard euro. Door de indexsprong in ruil voor de nettopremie zou dat kunnen beperkt worden tot 18 miljard euro. 'Nog altijd een gigantische bijdrage', aldus Maertens.

De Vlaamse werkgeversorganisatie wil dat de indexsprong snel wordt uitgevoerd, nog dit jaar. 'Iedereen moet een duit in het zakje doen.'

Ook werkgeversorganisaties Unizo en VBO trokken maandag aan de alarmbel na de nieuwe prognoses van de centrale bank over de het dalend concurrentievermogen. 'Desastreus', waarschuwt het VBO, dat eerder ook al een indexsprong op tafel legde.

