De Vlaamse ondernemersorganisatie Voka is tevreden dat de Europese Commissie het Belgische relanceplan goedkeurt, maar ze vindt dat het plan te vaag blijft over structurele hervormingen. 'Voor ons is het relanceplan maar half klaar', zegt Voka-topman Hans Maertens in een persbericht.

Het relanceplan zet onder meer in op investeringen in groeidomeinen als digitalisering en duurzaamheid. Daar is Voka tevreden mee, want dat biedt Vlaamse bedrijven heel wat opportuniteiten. De organisatie pleit er dan ook voor om 'de private sector maximaal te betrekken in de uitvoering van het plan'.

Maar volgens Voka bevat het relanceplan te weinig hervormingen. Nochtans, zo luidt het, 'is de economische impact van structurele hervormingen vele malen groter dan de geplande investeringen'.

Voka vraagt vooral hervormingen van de arbeidsmarkt. Maertens pleit voor een flexibelere arbeidsmarkt en voor meer inspanningen om de niet-actieve bevolking te activeren, zodat de krapte op de arbeidsmarkt aangepakt kan worden, luidt het. 'Zonder structurele bijsturingen aan de arbeidsmarkt is de relance gefundeerd op los zand. We zullen erop toezien dat de uitvoering van de hervormingsagenda kritisch wordt opgevolgd', aldus de Voka-topman.

