'Voer een CO2-taks in'

280 windmolens en 6,4 miljoen zonnepanelen erbij tegen 2020. Dat is de ambitie van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). Alvast drie windmolens langs de E40 in Melle en Wetteren mogen worden geschrapt uit de tussenstand. Kunstenaar Wim Delvoye, die in de buurt een kasteel bezit, trok naar de Raad van State, die de milieuvergunningen van de molens vernietig...