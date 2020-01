Vlaanderen blijft een aantrekkelijke investeringsregio.

De cijfers bewijzen dat Vlaanderen, ondanks de wereldwijde vertraging van de economische groei en de toenemende handelsspanningen, een aantrekkelijke en trefzekere bestemming blijft voor buitenlandse investeerders. Dat zegt Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT).

Traditioneel deelt de Vlaamse minister-president op het World Economic Forum in Davos mee hoeveel buitenlandse investeerders in het voorbije jaar voor Vlaanderen als investeringslocatie hebben gekozen. Niet omdat Davos het verhaal beter doet klinken, maar omdat we net daar veel van onze bestaande en potentiële investeerders ontmoeten in de Flanders Room, een zaaltje in een hotel buiten het centrum. In twee en een halve dag ontmoeten we er een twintigtal CEO's van internationale bedrijven. We luisteren naar hun ambities en prijzen Vlaanderen aan als hun ideale groeilocatie. Ook is het bijzonder nuttig om van bestaande investeerders te horen wat goed gaat en wat beter kan. En of ze denken aan uitbreiden of naar andere landen kijken om hun verdere expansie te realiseren. Hierover rechtstreeks met de regeringsleider van Vlaanderen kunnen praten is een belangrijk signaal voor deze internationale CEO's en een troef voor Flanders Investment & Trade (FIT) om op zo'n hoog niveau de onmiskenbare sterktes van Vlaanderen in vele niches, sectoren en kennisdomeinen te kunnen aanprijzen.

Waarom zijn buitenlandse investeringen zo belangrijk voor onze economie? Een recente studie van het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) toont dat nog maar eens aan. Buitenlandse bedrijven staan in voor 54 procent van de meerwaarde voor de Vlaamse economie, en vertegenwoordigen ongeveer 40 procent van de werkgelegenheid in de industrie. In Vlaanderen, de meest geglobaliseerde economie ter wereld, scheelt dat een serieuze slok op de borrel. Logisch dat een van de twee hoofdmissies van FIT is om buitenlandse investeringen duurzaam naar Vlaanderen te halen. Daar werken we met man en macht aan: via ons binnenlandse netwerk en via onze 104 buitenlandse kantoren.

Met resultaat: in 2019 investeerden buitenlandse bedrijven voor 5,20 miljard euro in Vlaamse vestigingen, verspreid over 258 nieuwe projecten, goed voor 5384 extra banen. Enkele belangrijke investeringen in de chemiesector tekenen voor de behoorlijke stijging van het investeringsbedrag tegenover 2018. Maar ook het aantal binnengehaalde projecten stijgt. De Verenigde Staten (45 projecten) en Nederland (40 projecten) blijven onze belangrijkste investeerders. Daarnaast springt de opmars van projecten uit het Verenigd Koninkrijk in het oog (28).

Vlaanderen blijft een aantrekkelijke investeringsregio.

Dat brengt onsnaadloos bij de vele vragen die FIT kreeg over zijn brexitstrategie. Sinds het Verenigd Koninkrijk formeel verzocht de Europese Unie te verlaten in 2016, tekenden we 47 investeringsprojecten op die met de brexit gerelateerd zijn. Bovendien is FIT in gesprek met zo'n 150 potentiële buitenlandse investeerders die ook na de brexit hun activiteiten op het Europese vasteland willen vrijwaren. En daar werken we in stilte aan: geen ronkende persverklaringen zoals in sommige van onze buurlanden wel het geval is, maar gewoon hard doorgaan en resultaten behalen. Typisch Vlaams, wellicht.

Onszelf in de bloemetjes zetten doen we niet. Wel bieden we een forum aan onze buitenlandse investeerders en zetten we op 11 februari, tijdens ons jaarlijkse event, de successen in de kijker van onder andere Barry Callebaut (Zwitserland), DAF Trucks (Nederland/VS), Heyaru Engineering (Dubai/India), Hologic (VS) en International Car Operators (Japan): de vijf kanshebbers voor de Foreign Investment of the Year Trophy 2020.

