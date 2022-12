De werkloosheid in Vlaanderen is in november voor het eerst sinds februari 2021 toegenomen op jaarbasis. De VDAB registreerde 182.255 werkzoekenden zonder werk, of 0,8 procent meer dan een jaar eerder.

Ten opzichte van de voorgaande maand is er wel nog een lichte daling met zowat 330 personen, zo meldt de arbeidsbemiddelaar vrijdag.

In november 2021 was er nog sprake van 180.823 werkzoekenden zonder werk. De werkzoekendengraad stijgt niet, maar blijft stabiel. De verhouding van het aantal werkzoekenden zonder werk ten opzichte van de beroepsbevolking kwam net als twaalf maanden eerder uit op 5,7 procent.

Minder dan één jaar

De stijging van de werkloosheid situeert zich qua leeftijd in hoofdzaak bij de min-25-jarigen (+5,8 procent). Voorts is de toename te vinden bij de hooggeschoolden (+6,2 procent) en vooral bij de werkloosheid van minder dan een jaar (+17,8 procent). Dat laatste cijfer zit al maanden in de lift.

Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wijst er in een reactie op dat de langdurige werkloosheid wel nog daalt. Het aantal mensen dat 1 tot 2 jaar zonder job zit, daalde op jaarbasis met 19 procent en het aantal mensen dat al meer dan twee jaar geen baan heeft, daalde met 8,7 procent.

'Het stemt hoopvol dat het aantal mensen die het structureel moeilijker hebben om de stap naar een job te zetten, maand na maand blijft dalen. Voor de derde maand op rij zien we dat de groep die langer dan één jaar werkzoekend is, slinkt. Deze evolutie moeten we vasthouden. Werkzoekenden meteen na hun ontslag benaderen en toeleiden naar werk beperkt de periode van onzekerheid voor deze mensen en zorgt ervoor dat de afstand die deze mensen tot de arbeidsmarkt ervaren, niet groter wordt', aldus Brouns.

Oekraïense vluchtelingen

De korte werkloosheid wordt aangewakkerd door de instroom van nieuw werkzoekenden zonder werk. Die instroom is op een jaar tijd met 11 procent gestegen, onder meer door burgers met de Oekraïense nationaliteit.

'Het is een teken dat onder andere de Oekraïense vluchtelingen sneller hun weg vinden naar VDAB en zichzelf bereid tonen om zich in te schrijven en werk te zoeken', dixit de minister.

