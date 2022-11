De Vlaamse regering investeert 1 miljoen euro in de nieuwe kapitaalronde van Trividend, het erkende Vlaamse Participatiefonds voor de Sociale Economie. Zo meldt minister van Werk Jo Brouns maandag.

Trividend verleent sinds 2001 risicokapitaal aan sociale ondernemingen die bijdragen tot het creëren van tewerkstelling voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Als sociaal ondernemerschap de motor van een sociaal Vlaanderen is, dan is Trividend de motor van het sociaal ondernemerschap. Met reeds twintig jaar achter de teller, een uitzonderlijk repertoire aan steun voor sociale ondernemingen en een enorm breed netwerk binnen de sociale sector, zijn zij een onmisbare speler geworden voor iedereen die een positieve impact wil maken in het sociale weefsel van Vlaanderen', aldus minister Brouns.

Sinds haar start heeft Trividend meer dan 8 miljoen euro geïnvesteerd in een 100-tal organisaties. De voorbije jaren kende de portefeuille een sterke groei. In juni 2022 bestond de portefeuille uit 18 actieve aandelenparticipaties en 27 leningen bij 38 verschillende klanten. De totale portefeuille groeide naar 3,4 miljoen euro. Deze portefeuille wordt voornamelijk beschikbaar gesteld als achtergesteld krediet (58%), maar ook als kapitaal (29%) en converteerbaar krediet (13%).

Bij de nieuwe kapitaalronde wil het platform actief investeerders aantrekken die bereid zijn om te investeren omwille van de positieve maatschappelijke impact, en die aanvaarden dat hun aandeel zijn waarde behoudt.

Doorheen 2021 en 2022 werden nieuwe en bestaande investeerders aangesproken tot deelname, en bereid gevonden in te tekenen op aandelen ter waarde van 2,1 miljoen euro. Zo verhoogden Ethias, ACV Metea, Volksvermogen en Triodos Invest hun reeds bestaande participatie, maar werden ook nieuwe spelers aangesproken om deel te nemen aan het platform. Bij de nieuwe investeerders zijn niet enkel spelers uit de financiële sector (BNP Paribas Fortis enArgenta), maar ook ACLVB, ABVV, autodeelplatform Dégage en de Koning Boudewijnstichting stappen mee in het kapitaal. Tot slot stapt ook de sociale economiesector zelf voor het eerst mee in het kapitaal, met Taborgroep en maatwerkbedrijven Mariasteen, Ecoso, vzw Ateljee en vzw Stroom als investeerders.

De Vlaamse regering investeert ook 1 miljoen euro, waarmee ze haar engagement volbrengt om voor elke 2 euro private investeringen 1 euro bij te leggen. In totaal beschikt de overheid nu over 32,46 procent van de Trividend-aandelen.

Trividend verleent sinds 2001 risicokapitaal aan sociale ondernemingen die bijdragen tot het creëren van tewerkstelling voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 'Als sociaal ondernemerschap de motor van een sociaal Vlaanderen is, dan is Trividend de motor van het sociaal ondernemerschap. Met reeds twintig jaar achter de teller, een uitzonderlijk repertoire aan steun voor sociale ondernemingen en een enorm breed netwerk binnen de sociale sector, zijn zij een onmisbare speler geworden voor iedereen die een positieve impact wil maken in het sociale weefsel van Vlaanderen', aldus minister Brouns.Sinds haar start heeft Trividend meer dan 8 miljoen euro geïnvesteerd in een 100-tal organisaties. De voorbije jaren kende de portefeuille een sterke groei. In juni 2022 bestond de portefeuille uit 18 actieve aandelenparticipaties en 27 leningen bij 38 verschillende klanten. De totale portefeuille groeide naar 3,4 miljoen euro. Deze portefeuille wordt voornamelijk beschikbaar gesteld als achtergesteld krediet (58%), maar ook als kapitaal (29%) en converteerbaar krediet (13%).Bij de nieuwe kapitaalronde wil het platform actief investeerders aantrekken die bereid zijn om te investeren omwille van de positieve maatschappelijke impact, en die aanvaarden dat hun aandeel zijn waarde behoudt.Doorheen 2021 en 2022 werden nieuwe en bestaande investeerders aangesproken tot deelname, en bereid gevonden in te tekenen op aandelen ter waarde van 2,1 miljoen euro. Zo verhoogden Ethias, ACV Metea, Volksvermogen en Triodos Invest hun reeds bestaande participatie, maar werden ook nieuwe spelers aangesproken om deel te nemen aan het platform. Bij de nieuwe investeerders zijn niet enkel spelers uit de financiële sector (BNP Paribas Fortis enArgenta), maar ook ACLVB, ABVV, autodeelplatform Dégage en de Koning Boudewijnstichting stappen mee in het kapitaal. Tot slot stapt ook de sociale economiesector zelf voor het eerst mee in het kapitaal, met Taborgroep en maatwerkbedrijven Mariasteen, Ecoso, vzw Ateljee en vzw Stroom als investeerders.De Vlaamse regering investeert ook 1 miljoen euro, waarmee ze haar engagement volbrengt om voor elke 2 euro private investeringen 1 euro bij te leggen. In totaal beschikt de overheid nu over 32,46 procent van de Trividend-aandelen.