De Vlaamse regering lanceert vrijdag een nieuwe campagne met als slagzin "Meer dan ooit". De campagne, die de komende tijd te zien zal zijn op affiches en sociale media, moet het relanceplan voor 'Vlaamse Veerkracht' in de schijnwerpers zetten. Symbool zijn twee gele accolades, die onder meer levensgroot te zien zullen zijn op de zeedijk in Oostende.

De middelen voor het plan 'Vlaamse Veerkracht' werden in september vorig jaar al vrijgemaakt. Het plan bestaat uit 180 projecten en die zijn intussen bijna allemaal opgestart, zegt Vlaams minister-president Jan Jambon. Dat de Vlaamse regering nu pas met een campagne komt, heeft alles te maken met corona. 'Zolang de acute crisisfase van corona liep, gaf het geen pas om proactief over de relanceplannen te communiceren. De mensen hadden andere zorgen aan hun hoofd', zegt Jambon.

De slagzin voor de campagne is "Meer dan ooit", want 'meer dan ooit staan we in Vlaanderen voor een uitdaging. Die gaan we meer dan ooit in ons voordeel trekken. Met meer opleidingen dan ooit, meer cultuur dan ooit, meer welzijn dan ooit en nog veel meer (dan ooit)', voegt de minister-president eraan toe.

Om duidelijk te maken waarin de Vlaamse regering precies zal investeren, zet de campagne die investeringen "in the picture" met grote gele accolades. 'Zo maken we de investeringen zichtbaar en relevant voor elke Vlaming', luidt het.

De accolades zullen verschijnen in een hele reeks advertenties, social posts, bannering, maar ook in het straatbeeld kom je de campagne tegen via affiches en muurstickers. Daarnaast zullen er ook metershoge accolades te zien zijn op de dijk van Oostende en in de luchthaven van Zaventem.

Drie assen

Jambon wil de komende tijd, samen met zijn collega-ministers, de boer opgaan om iedereen te overtuigen en mee te nemen in het verhaal. 'De campagne moet de Vlamingen vertrouwen geven in het plan en in de toekomst. Het is een ambitieus plan, maar dat zijn Vlamingen ook. Meer dan ooit.'

In De Ochtend op Radio 1 verduidelijkt Jambon waar de 4,3 miljard euro zoal aan besteed zal worden. 'De focus ligt op drie grote assen. Enerzijds wordt er geïnvesteerd in milieu en duurzaamheid, maar ook in digitalisering, want we willen dat Vlaanderen op dat vlak bij het koppeleton hoort. Ook infrastructuurwerken zijn deel van het plan. En we trekken ook 200 miljoen uit om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dat weegt budgettair misschien minder zwaar door, maar het is wel heel belangrijk', klinkt het.

