Door de coronacrisis hebben veel handelaars hun pand verplicht moeten sluiten, terwijl de betaling van de huur verder loopt. De Vlaamse overheid engageert zich om maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder op voorwaarde dat de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt.

Sommige ondernemers kampen door de coronacrisis met problemen om hun vaste kosten, zoals de huur van hun pand, te betalen. Ondernemersorganisatie Unizo legde al een voorstel rond de betaling van de handelshuur op tafel.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) had wel oren naar de vraag voor zo'n handelshuurregeling. Zij heeft nu binnen de Vlaamse regering een akkoord uitgewerkt dat het mogelijk maakt om de betaling van de handelshuur drie of vier maanden op te schorten.

Hoe werkt het systeem? De Vlaamse overheid engageert zich om tot maximum twee maanden huur als lening te geven aan de huurder, op voorwaarde dat de verhuurder ook één of twee maanden huur kwijtscheldt. Als de verhuurder één of twee maanden huur kwijtscheldt, kan de huurder voor de betaling van maximum twee maanden huur terecht bij de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen voor een lening.

Die lening bedraagt maximaal 25.000 euro over een periode van twee jaar en dient terugbetaald te worden in maximum 18 maanden. De terugbetalingen zelf moeten maar starten na zes maanden. De rente, inclusief bankkosten, bedraagt 2 procent.

Minister Crevits verduidelijkt wel dat enkel ondernemers die hun locatie moesten sluiten omwille van de coronamaatregelen een beroep kunnen doen op het systeem.

