Er komt ook in Franstalig België een ingangsexamen voor wie aan de opleiding geneeskunde wil beginnen. "Het is niet de eerste keer dat de Franse Gemeenschap belooft om een examen in te voeren, zonder dat ooit hard te maken", zegt Valerie Van Peel (N-VA).

Een toelatingsproef voor geneeskunde kwam er in Vlaanderen ooit om het overtal aan artsen en de bijbehorende overconsumptie in te perken. De Franse Gemeenschap kwam nooit verder dan een onhandige poging die door de Raad van State naar de prullenmand werd verwezen.

Daardoor studeren al jaren te veel Franstalige artsen af. De Vivaldi-regering had in haar regeerakkoord een oplossing beloofd. Eind april kondigde minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) een historisch akkoord aan: eindelijk zou de Franse Gemeenschap ook toelatingsproef organiseren.

Van een historisch akkoord is volgens Valerie Van Peel (N-VA) weinig sprake. "Eigenlijk koopt de minister dit akkoord af met een generaal pardon voor het overtal aan Franstalige afgestudeerden", zegt ze. "Bovendien schrapte Vandenbroucke een wetsontwerp met een responsabiliseringsmechanisme om de verandering af te dwingen. Op die manier is de Waalse belofte weinig geloofwaardig. Het is niet de eerste keer dat de Franse Gemeenschap belooft een examen in te voeren, zonder dat ooit hard te maken."

Voorts is er kritiek omdat Vandenbroucke op advies van de planningscommissie een nieuwe verdeelsleutel voor de artsenquota heeft vastgelegd. Daarin stijgt het aantal artsen dat in Vlaanderen mag beginnen minder snel dan in de Franstalige Gemeenschap. Volgens de nieuwe verdeelsleutel mogen er per 100 afstuderende artsen ongeveer 52 in Vlaanderen beginnen en 48 over de taalgrens. Voorheen was die verdeling eerder 60/40. Van Peel: "Dat wordt uitgelegd met de redenering dat over de taalgrens artsen minder uren werken en er dus meer artsen nodig zijn. Dat is natuurlijk onzin, maar intussen wordt de scheeftrekking wel geïnstitutionaliseerd."

