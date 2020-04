De commissie Werk en Economie van het Vlaams Parlement wil de komende weken een reeks experten uitnodigen om te overleggen over de economische relance en de organisatie van de economie na de coronacrisis. Dat zegt commissievoorzitter Robrecht Bothuyne (CD&V).

Het debat over het heropstarten van de bedrijven en sectoren en de economische relance na de coronacrisis begint meer en meer te leven. Ook in het Vlaams Parlement wil men de sociaal-economische relance mee helpen voorbereiden. Robrecht Bothuyne (CD&V), voorzitter van de commissie Werk en Economie in het Vlaams Parlement, wil de komende weken verschillende experts uitnodigen om het te hebben over die relance.

Op een tal van vragen wil de commissie een antwoord zoeken in overleg met experten: 'We moeten lessen trekken uit deze crisis. Zomaar overgaan tot de orde van de dag zou fout zijn. Hoe kunnen we ons werk, onze economie, anders, beter en efficiënter organiseren? Hoe steunen we bedrijven in een doorstart met weinig liquiditeit? Hoe vermijden we oversubsidiering?'

Volgens Bothuyne is het daarbij niet de bedoeling dat de expertengroep met een afgewerkt advies naar de commissie komt. 'Nee, we willen in overleg met experten tot een reeks maatregelen en aanbevelingen komen voor de regeringen in dit land, die politiek gedragen zijn en ondersteund worden door experten en onderzoekers', aldus Bothuyne. 'Experten en politiek moeten dus samenwerken en niet naast elkaar bezig zijn.' Alle fracties kunnen namen van experten en thema's suggereren. De eerste commissiezitting met experten is gepland op 30 april.

