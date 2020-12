Kerstmis en Nieuwjaar moeten we dit jaar in mineur vieren. Maar kan de politie wel controleren of iedereen zich aan de regels houdt? Vincent Houssin, de ondervoorzitter van de vakbond VSOA Politie, hoopt op het gezond verstand van de burgers.

Is de politie in staat tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode te controleren of mensen geen al te grote feestjes houden?

VINCENT HOUSSIN. "Dat 99 procent van de mensen zijn gezond verstand gebruikt, is de beste garantie dat de regels worden gerespecteerd, ook in de kerstperiode. Maar er is een kleine groep mensen die de coronaregels heel ruim interpreteren, denken dat ze niet voor hen gemaakt zijn of die zelfs ter discussie stellen. De politie treedt nu al kordaat op tegen verboden feestjes. Ik verwacht dat dat ook met kerst en Nieuwjaar zal gebeuren."

HOUSSIN. "De politie mag woningen 's nachts alleen binnentreden als er concrete aanwijzingen zijn dat de wetten op de volksgezondheid worden overtreden. Als er lawaai is, veel personen worden gesignaleerd of er abnormaal veel auto's staan geparkeerd bijvoorbeeld. Niet omdat er het weekend voordien zo'n feestje is geweest. "De burgers spelen daar zelf een grote rol in. Onze mensen worden snel op de hoogte gebracht van onregelmatigheden. Dat is ook begrijpelijk. Terwijl veel mensen zich aan de regels houden, houden hun buren hen wakker. Je zou voor minder erge dingen de politie bellen." HOUSSIN. Daarover moet nog worden overlegd. Onze mensen zitten wel op hun tandvlees. Er zijn veel besmettingen, omdat er relatief veel fysiek contact is met collega's en burgers. Als essentiële dienst is er weinig keuze. Ook kan er nog heel wat worden verbeterd bij de politiediensten. Door de ondermaatse digitalisering bleek telewerk de voorbije maanden vaak moeilijk. "Er was al een onderbezetting trouwens. Normaal gesproken zijn er bij de politie 40.000 betrekkingen, waarvan 12.000 federaal. Het zijn er vandaag 4000 minder. De regering heeft wel beloofd dat er elk jaar 1600 extra politiemensen worden aangeworven, maar omdat er ook 1000 mensen afvloeien, zal het nog tien jaar duren eer we weer het gewenste niveau halen." HOUSSIN. "U mag dat laks noemen, ik noem dat lijfsbehoud. In bepaalde wijken van Brussel draaien controles op de coronamaatregelen steevast op problemen uit. Als onze mensen een boete willen geven, worden ze onmiddellijk omsingeld. Er wordt geschreeuwd, getrokken en geslagen. Er vielen al gewonden. Wie dat heeft meegemaakt, zal de volgende keer wel twee keer nadenken. We houden nu al ons hart vast voor rellen in de oudejaarsnacht in bepaalde Brusselse wijken."