Tijdens het tweede kwartaal hebben in België 29 ondernemingen een intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij kwamen 3.604 banen op de tocht te staan, zo blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 'De coronagevolgen laten zich volop voelen', klinkt het.

Het contrast tussen het eerste en het tweede kwartaal van dit jaar is groot. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar kondigden maar 7 bedrijven een voornemen tot collectief ontslag aan, met mogelijk gevolgen voor 879 jobs. In april, mei en juni was er een verviervoudiging, met aankondigingen in 29 ondernemingen en 3.604 door collectief ontslag bedreigde banen.

De kwartaalbalans is de zwaarste sinds het slotkwartaal van 2016, zo weet de krant De Tijd, die dinsdag ook over de statistieken berichtte.

En de cijfers lijken in stijgende lijn te gaan, want juni alleen was goed voor de helft van de intentieverklaringen (18) en bijna de helft van de bedreigde jobs (2.099). Of die stijging zich doorzet, zal de komende maanden moeten blijken.

De grootste intentie tot collectief ontslag werd in mei aangekondigd bij luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines (950 banen). Maar er waren ook aankondigingen bij onder meer cateringbedrijf Compass Group (550 banen), modegroep FNG (287 banen), olieraffinaderij Gunvor Petroleum Antwerpen (230 banen), de autodivisie van D'Ieteren (211 banen)...

Na de aankondiging van de intentie tot collectief ontslag volgen onderhandelingen met de vakbonden. Daarbij kunnen vaak nog een aantal banen gered worden. Bij de procedures die in de eerste helft van dit jaar werden afgerond, waren dat er echter niet zoveel: 76 jobs op een totaal van 2.210 banen die initieel bedreigd waren.

