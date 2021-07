'Er moet dringend werk worden gemaakt van een waterdicht wettelijk kader voor opgelegde vaccinatie', zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Google en Facebook, niet bepaald bedrijven uit de jaren stillekes, hebben beslist dat hun werknemers zich moeten laten vaccineren tegen covid-19. Anders komen ze er niet meer in, toch alvast niet in de Verenigde Staten. Bravo voor hen, en u mag er gif op innemen dat veel andere bedrijven dat voorbeeld zullen volgen. Helaas moeten in België de geesten daarvoor nog rijpen. En dat rijpingsproces dreigt tergend langzaam te verlopen.

Juridische experts benadrukken al langer dat het wettelijk niet kan in ons land dat werknemers worden verplicht om zich te laten vaccineren of niet-gevaccineerden niet binnen mogen. De werknemer kan dat juridisch aanvechten, en wees maar zeker dat dat ook zal gebeuren.

Daarom moet dringend werk worden gemaakt van een waterdicht wettelijk kader voor opgelegde vaccinatie, dat uiteraard ook uitzonderingen voor medische redenen mogelijk maakt. Maar het ziet er dus niet naar uit dat dit er snel komt. Dat alle gezondheidswerkers nog altijd niet verplicht gevaccineerd zijn, doet het ergste vermoeden.

Verplicht toch gewoon dat coronavaccin op de werkvloer.

Nochtans er is geen weg naast. Als werknemers samen in gesloten ruimtes verblijven, hebben niet-gevaccineerde collega's vroeg of laat prijs. Zeker omdat dit coronavirus veel besmettelijker is geworden en gevaccineerden besmettelijk kunnen zijn. Zelfs een blinde ziet dat het nu vrijwel uitsluitend niet-gevaccineerden zijn die in het ziekenhuis belanden, al dan niet op intensieve zorg. Allicht omdat zij de fase van de misplaatste vaccintwijfel nog altijd niet waren gepasseerd.

Komt daarbij dat we hoe dan ook afstevenen op herhalingsvaccinaties voor de gevaccineerden, om in te spelen op de virusvarianten en om de werkzaamheid van het vaccin een ferme boost te geven. Die werkzaamheid zal namelijk onherroepelijk afnemen. In dat geval kunnen niet-gevaccineerden hun collega's opnieuw besmetten. Het dreigt met andere woorden een straatje zonder eind te worden, waarin we echt niet willen terechtkomen. En dan hebben we het zelfs nog niet gehad over de extra druk op de collega's en de werking van het bedrijf als gevolg van het ziek uitvallen van niet-gevaccineerde werknemers. Kortom, uw niet-gevaccineerde collega's moeten mee in het warme vaccinbad.

