"Je hebt geen economie zonder gezonde mensen." Het is een uitspraak van Margot Cloet, de topvrouw van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. Het kaderde in een discussie over het gebruik van mondmaskers in winkels, een thema dat in sneltreinvaart een splijtzwam wordt tussen politici, virologen-experts en zorgverstrekkers. Zo staan mondmaskers centraal in een belachelijke machtsspelletje in Oost-Vlaanderen tussen een burgemeester, de gouverneur en de bevoegde federale minister Pieter De Crem (CD&V). Dat dit soort gedoe nog zal escaleren, staat in de sterren geschreven. Het volstaat om even te kijken wat wereldwijd aan de hand is, met nieuwe regionale lockdowns na nieuwe golfjes van besmettingen met het virus. Zelfs de strengste aanpak kan dat niet voorkomen. We kunnen er dus gif op innemen dat ook België vroeg of laat aan de beurt is, als gevolg van de nieuwe versoepelingen en toenemend aantal maskerloze bijeenkomsten.

Verplicht dat verdomde mondmasker toch gewoon.

Onze bewindslui wachten helaas liever tot het allemaal opnieuw erger wordt om in te grijpen, terwijl er nu na veel vijven en zessen eindelijk voor iedereen een simpel attribuut voorhanden is dat een voor de economie rampzalige opstoot van besmettingen kan helpen te voorkomen. Cloet, infectiologe Erika Vlieghe en anderen hebben dus overschot van gelijk om aan te dringen op het verplichte gebruik van een mondmasker in winkels en supermarkten. We moeten er niet onnozel over doen of naïef in zijn: social distancing lukt en werkt daar in de meeste gevallen gewoon niet, punt.

Mondmaskers verplichten in winkels zorgt voor duidelijkheid, wijst iedereen op de ernst van de situatie, en zal meer dan een steentje bijdragen om onze economie draaiende te houden tot we allemaal een vaccin tegen covid-19 toegediend hebben gekregen. Dat zal allicht nog minstens een jaar duren. Leuk is anders, maar het is ook niet de hel: we zijn toch geen watjes die gaan mokken en zeuren alsof we die verdomde maskers eeuwig moeten blijven dragen?

