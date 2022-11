Het Verenigd Koninkrijk zit in een recessie. Dat heeft minister van Financiën Jeremy Hunt donderdag gezegd bij de voorstelling van zijn begroting.

Volgens de economische vooruitzichten zal de Britse economie in 2023 met 1,4 procent krimpen. Volgens de vorige voorspellingen zou het bruto binnenlands product nog met 1,8 procent groeien. Verwacht wordt dat de economie in 2024 weer zal groeien. De inflatie zou volgend jaar 7,4 procent bedragen.

De economische situatie in het VK zal eerst slechter worden voor ze weer beter wordt, zei Hunt volgens BBC. Hij wees onder meer naar factoren als de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne, die leidde tot een stijging van de energie- en voedselprijzen.

