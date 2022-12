Een op de vijf van alle wagens op de Noorse wegen is ondertussen elektrisch. Hun aandeel is in minder dan drie jaar tijd verdubbeld.

Dat meldt de Noorse vereniging voor elektrische voertuigen maandag.

"De sneeuwbal rolt steeds sneller en een toenemend aantal modellen van elektrische voertuigen wordt in Noorwegen in het verkeer gebracht", klinkt het.

Naar 30 procent

Volgens de vereniging was er tien jaar nodig opdat het aandeel elektrisch in het Noorse wagenpark toenam van 0 naar 10 procent. Die kaap werd bereikt in maart 2020. Sindsdien was er dus minder dan drie jaar nodig om dat percentage te verdubbelen.

De vereniging verwacht dat de kaap van de dertig procent binnen de twee jaar bereikt kan worden.

Voordelen

Noorwegen voorziet heel wat voordelen voor eigenaars van elektrische voertuigen. Dit zorgt ervoor dat van de nieuwe personenwagens die ingeschreven worden zowat 80 procent elektrisch is.

Dat meldt de Noorse vereniging voor elektrische voertuigen maandag."De sneeuwbal rolt steeds sneller en een toenemend aantal modellen van elektrische voertuigen wordt in Noorwegen in het verkeer gebracht", klinkt het. Volgens de vereniging was er tien jaar nodig opdat het aandeel elektrisch in het Noorse wagenpark toenam van 0 naar 10 procent. Die kaap werd bereikt in maart 2020. Sindsdien was er dus minder dan drie jaar nodig om dat percentage te verdubbelen. De vereniging verwacht dat de kaap van de dertig procent binnen de twee jaar bereikt kan worden. Noorwegen voorziet heel wat voordelen voor eigenaars van elektrische voertuigen. Dit zorgt ervoor dat van de nieuwe personenwagens die ingeschreven worden zowat 80 procent elektrisch is.