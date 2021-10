Tienduizenden vacatures raken niet ingevuld, en toch leggen werkgevers de lat bij aanwervingen nog altijd even hoog. Uit een studie van de VDAB blijkt dat bedrijven van kandidaten gemiddeld zeven soft skills eisen. Bij één op de vijf ondernemingen zijn er dat zelfs tien.

Dat schrijft Het Nieuwsblad op zondag.

'Een diploma is belangrijk op de arbeidsmarkt, maar ook goede soft skills worden steeds belangrijker. Steeds meer werkgevers zijn immers bereid om technische kennis zelf tijdens de job bij te brengen, zolang de algemene vaardigheden zoals op tijd komen en zelfstandig zijn maar aanwezig zijn', zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

Om na te gaan hoe zwaar die soft skills doorwegen, ploos de VDAB 253.530 vacatures uit. Veruit de meest gevraagde vaardigheid is zelfstandig kunnen werken, die in meer dan acht op de tien vacatures terugkomt. Dan volgen regels en afspraken nakomen (70 procent) en zin voor nauwkeurigheid (69 procent). Onderaan staan commercieel zijn (26 procent), creatief denken (36 procent) en leervermogen hebben (50 procent).

'Opleiden is het nieuwe recruteren'

Nog opvallender is dat bedrijven gemiddeld 7,5 persoonlijke vaardigheden vragen. Bij één op de vijf ondernemingen zijn dat er zelfs tien. Hoewel je zou verwachten dat er lagere eisen worden gesteld bij laaggeschoolde jobs en meer eisen bij hooggeschoolde jobs, is dat niet of nauwelijks het geval.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits vindt dat werkgevers te veeleisend zijn. 'Op een arbeidsmarkt die in brand staat en met de vele vacatures die niet ingevuld raken, is dit toch wat veel. De vraag is of dergelijke hoge eisen altijd nodig zijn.' 'Gezien de krappe arbeidsmarkt wil ik werkgevers toch oproepen af en toe een meer open blik te hanteren. Opleiden is het nieuwe rekruteren', zegt de CD&V-minister.

