De Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling VDAB heeft in juli rechtstreeks 27.263 vacatures ontvangen. Dat waren er 3,5 procent minder dan het jaar voordien. Het gaat volgens de VDAB om de eerste daling op jaarbasis sinds februari 2021, 'al is het nog te vroeg om van een trendbreuk te spreken'.

Over de afgelopen twaalf maanden ontving de VDAB 406.073 vacatures, nog altijd 36,3 procent meer op jaarbasis. De groei neemt wel af, in juni bedroeg die nog 41,9 procent.

De daling in de maand juli was vooral merkbaar bij de laaggeschoolden (-8,4 procent) en bij de hooggeschoolden (-3,3 procent). Qua sectoren zochten vooral de primaire sector (grondstoffen, red.) en de metaalsector minder personeel, een daling met telkens zowat de helft. Bij horeca en toerisme was er een lichte daling (-6,7 procent) al telde deze sector nog altijd de meeste vacatures: meer dan 1.200. 'Ontspanning, cultuur en sport' en 'overige dienstverlening' telden de voorbije maand nog meer vacatures.

De cijfers van de VDAB hebben betrekking op vacatures voor het normale economische circuit, zonder uitzendopdrachten.

Over de afgelopen twaalf maanden ontving de VDAB 406.073 vacatures, nog altijd 36,3 procent meer op jaarbasis. De groei neemt wel af, in juni bedroeg die nog 41,9 procent.De daling in de maand juli was vooral merkbaar bij de laaggeschoolden (-8,4 procent) en bij de hooggeschoolden (-3,3 procent). Qua sectoren zochten vooral de primaire sector (grondstoffen, red.) en de metaalsector minder personeel, een daling met telkens zowat de helft. Bij horeca en toerisme was er een lichte daling (-6,7 procent) al telde deze sector nog altijd de meeste vacatures: meer dan 1.200. 'Ontspanning, cultuur en sport' en 'overige dienstverlening' telden de voorbije maand nog meer vacatures.De cijfers van de VDAB hebben betrekking op vacatures voor het normale economische circuit, zonder uitzendopdrachten.