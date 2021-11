Het parlement keurde de nieuwe regeling voor de vergroening van bedrijfswagens goed. De hoofdlijnen zijn een versnelde vergroening van het wagenpark, meer laadpalen en een vereenvoudiging van het mobiliteitsbudget. We vroegen VBO-topman Pieter Timmermans wat de werkgevers ervan vinden. Drie vragen.

1 Maakt de nieuwe regeling de juiste keuzes?

'Bedrijfswagens kunnen een goed middel zijn om het wagenpark te vergroenen. We vinden het spijtig dat alleen de elektrische wagens worden overwogen, en andere technologieën geen kans krijgen. We denken ook dat een elektrificatie tegen 2026 te snel is. Er is een tekort aan laadinfrastructuur in steden en het netwerk is nog niet klaar. Bovendien betekent dat voor werkgevers een forse stijging van de kosten en een verhoging van de administratieve lasten.'

'We zijn wel positief over de ondersteuning van de installatie van laadpunten, al blijven er administratieve drempels.'

2 Wordt dit de doorstart voor het mobiliteitsbudget?

'De wijzigingen zijn een verbetering. Buiten het mobiliteitsbudget geldt voor elk transportmiddel een eigen fiscaal regime. Binnen het mobiliteitsbudget is er voor 'zachte mobiliteit' een vrijstelling. Dat is een grote vereenvoudiging. Het is wel jammer dat er geen plaats is om groene innovaties op maat op te nemen in het mobiliteitsbudget.'

3 Zal de tussenkomst in huisvestingskosten niet leiden tot misbruiken?

'De tussenkomst in de huisvestingskosten zal de mensen aansporen dichter bij hun werk te gaan wonen en sneller te kiezen voor zachte mobiliteitsvormen. Bovendien zijn er bakens in de wet uitgezet om misbruiken te vermijden.'

