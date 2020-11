De nieuwe president van de Verenigde Staten Joe Biden wacht een lange en vooral zware to-dolijst. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wijst in eerste instantie op de moeilijke opdracht om een constructieve dialoog te hervatten rond de handelsbetrekkingen tussen de EU en de Verenigde Staten.

De VS zijn voor België de vierde belangrijkste handelspartner en de grootste buitenlandse investeerder. Beide landen zijn traditionele bondgenoten wanneer het op veiligheid aankomt en hun economieën zijn sterk met elkaar verweven. 'Het VBO schaart zich achter de Europese Commissie in haar streven om in een sfeer van wederzijds respect te werken aan een positieve handelsagenda tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten', aldus de verklaring.

Het VBO dringt aan op een 'snelle verwijdering van de ruis die momenteel op de handelsbetrekkingen zit'. Dat zou de weg vrijmaken om de handelsbesprekingen voluit te hervatten. Daarbij wordt verwezen naar de nog steeds geldende Amerikaanse tariefmaatregelen op Europees staal en aluminum, die ook Belgische producenten treffen. Ook de geschillen tussen vliegtuigfabrikanten Boeing en Airbus - met tarifaire tegenmaatregelen - zijn nefast voor de trans-Atlantische economie.

'Laten we een "reset" doen en rond de tafel gaan zitten om onze handelsgeschillen op te lossen. We moeten win-winoplossingen vinden om die to-dolijst af te handelen en de hedendaagse uitdagingen aan te gaan, zowel op het vlak van onze bilaterale betrekkingen als wat betreft de WTO, de opkomst van China en de wereldwijde economische crisis', besluit Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

