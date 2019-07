Een meerderheid van de werkgevers wil een mobiliteitsbudget invoeren, zo blijkt uit een bevraging van HR-dienstengroep Acerta. Maar enkel die maatregel zal niet volstaan om de files in ons land weg te werken, waarschuwt werkgeversorganisatie VBO.

Uit cijfers van Acerta blijkt dat zes op tien van de door haar bevraagde werkgevers het mobiliteitsbudget willen invoeren. Daarbij kunnen werknemers een geldsom vrij verdelen over verschillende vervoersmiddelen. Maar het is aan de werknemer zelf om te beslissen of hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken, en zijn salariswagen dus meer aan de kant zal laten staan.

Werkgeversorganisatie VBO reageert positief omdat de maatregel werknemers stimuleert om hun woon-werkverkeer onder de loep te nemen. 'Wij denken dat ze dan ook sneller gebruik zullen maken van een milieuvriendelijkere bedrijfswagen, gecombineerd met enkele duurzame vervoersmodi, zoals een treinabonnement. Zo zal er uiteindelijk minder met de wagen gereden worden. Daarnaast betekent minder CO2-uitstoot een positieve impact op milieu en gezondheid', luidt het.

Maar die ene maatregel zal volgens de werkgeversorganisatie niet volstaan om de files weg te werken. 'Een Belgische automobilist staat nu jaarlijks 44 uur in de file. De economische kostprijs van 1 uur file wordt berekend op 78 euro voor een vrachtwagen en 10 euro voor een personenwagen, goed voor in totaal 8 miljard euro per jaar. Om deze cijfers te doen dalen, is een interfederale mobiliteitsvisie een conditio sine qua non', pleit het VBO. De ondernemersorganisaties roept alle overheden op om samen te zitten en gezamenlijke doelstellingen en oplossingen te formuleren. Daarbij mogen ook drastische maatregelen niet worden geschuwd, zoals een slimme kilometerheffing en stille avond- en nachtleveringen in de steden, oordeelt het VBO.

'Mobiliteit moet samen met de arbeidsmarkt en de energieproblematiek één van de speerpunten worden van de toekomstige federale en regionale coalities. Overleg en coördinatie is daarbij noodzakelijk: Het is immers niet met één maatregel, maar met een pakket globale maatregelen dat je de Belgische mobiliteitsknoop ontwart', zegt gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.