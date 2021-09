'Niemand weet waar we heen gaan' in het nucleair dossier. Dat zegt gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) Pieter Timmermans zaterdag in Le Soir. Hij roept de politiek op meer duidelijkheid te scheppen.

Van verschillende dossiers 'is het ongetwijfeld de sluiting van kerncentrales die de meeste zorgen baart', aldus Timmermans. Het regeerakkoord voorziet de kernuitstap in ons land tegen 2025. Over het lot van de jongste twee reactoren wordt in november beslist. 'Begin augustus was er het klimaatrapport van het IPCC, waarin staat dat we ons maximaal moeten inspannen om de productie van CO2 te verminderen. En wij, wij gaan in België gascentrales bouwen om de sluiting van kerncentrales te compenseren?', zegt Timmermans. Die vreest dat België niet langer energie-onafhankelijk zal zijn. 'Wat zijn we in België aan het doen?', aldus nog Timmermans.