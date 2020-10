Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) dringt aan op een 'marshallplan' voor de bedrijven, om zo 'tienduizenden faillissementen te vermijden'. Dat zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het VBO.

De grootste werkgeversorganisatie van het land heeft begrip voor de verstrenging en roept werkgevers en werknemers op de maatregelen te volgen, om zo het kapseizen van de gezondheidszorg te vermijden. Tegelijkertijd dringt het VBO aan op een 'marshallplan' om de financiële ruggengraat van de bedrijven te verstevigen. 'Er is nood aan duurzame maatregelen over de sectoren heen om gezonde bedrijven ondersteuning te bieden, en om een faillissementencrisis te vermijden', aldus Timmermans. Concreet denkt het VBO bijvoorbeeld aan een nieuwe regeling Cooreman-De Clercq, het fiscaal mogelijk maken van wederopbouwreserves, het aanmoedigen van achtergestelde leningen, een herijking en versterking van de notionele interestaftrek, een versterking van de taxshelter voor start-ups en scale-ups en een mobilisering van spaargeld via gerichte incentives.