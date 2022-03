De federale regering wil de overwinsten van de energiesector - dat zijn excessieve winsten die de sector maakt als gevolg van de fors gestegen energieprijzen - aanpakken om zo de verlichting van de factuur van de gezinnen mee te financieren.

'Het afromen van de overwinsten is voor mij een absolute topprioriteit', aldus minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) in de Kamercommissie Energie.

Volgens het Internationaal Energieagentschap is er in de Europese Unie sprake van 200 miljard euro overwinsten. België vraagt dat de Europese Commissie met een voorstel komt om die winsten af te romen. Indien dat niet het geval is, zal de regering in juni van dit jaar zelf met een initiatief komen, kondigde Van der Straeten aan. Aan de federale energieregulator Creg is alvast gevraagd om initiatieven op te lijsten om maatregelen te kunnen uitwerken. De minister verwacht volgende week een voorstel van de regulator.

2025

Van der Straeten waarschuwt evenwel dat eenzijdig ingrijpen erg wordt bemoeilijkt door 'gebetonneerde contracten' die vorige regeringen met Engie -de uitbater van de kerncentrales in ons land - hebben gesloten. Zo mag de regering niet eenzijdig de nucleaire rente voor Doel 1 en 2 en de repartitiebijdragen voor Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 wijzigen. De minister wijst er op dat overwinsten niet alleen door kerncentrales worden gerealiseerd, maar ook met andere technologieën. Vanaf 2025 zijn overwinsten niet meer mogelijk. Zo zullen de nieuwe gascentrales die worden gebouwd, verplicht worden om overwinsten terug te betalen. Dat zal ook gelden voor nieuwe windparken.

