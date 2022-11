De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB hebben maandag in gemeenschappelijk front actie gevoerd aan de Pensioentoren in Brussel voor een vrouwvriendelijke pensioenhervorming.

De in juli aangekondigde pensioenhervorming dreigt volgens de vakbonden de bestaande genderkloof in de pensioenen nog te verdiepen.

'De regering trekt een rookgordijn op' is het motto waaronder de betoging plaatsvond. De aangekondigde hervorming houdt volgens de bonden geen rekening met ouderschapsverlof, tijdskrediet of deeltijds werk als gelijkgestelde periode. 'Dat is een totale miskenning van de realiteit en loopbanen van vrouwen', klinkt het. Bij de minimumpensioenen kan de hervorming bij één op de zeven vrouwen tot 440 euro per jaar kosten, vrezen ze.

Met Bengaals vuur trokken de vakbonden tijdens hun actie zelf een rookgordijn op aan de Pensioentoren.

Feministische organisaties en de 'Gang van razende ouderen' namen ook deel aan de actie. Verschillende vrouwen namen het woord om te getuigen over slechte werkomstandigheden, het gebrek aan werkzekerheid en te lage pensioenen.

De vakbonden vragen dat de pensioenhervorming en de negatieve impact op vrouwen snel wordt gecorrigeerd.

