De drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV houden vandaag in Brussel een nationale manifestatie voor meer koopkracht en tegen de strenge loonnormwet. In sommige sectoren wordt er ook gestaakt, zoals bij het veiligheidspersoneel op de luchthaven van Zaventem of bij sommige stadsdiensten.

Het treinverkeer zou wel normaal rijden, de NMBS legt zelfs extra treinen in naar Brussel en roept reizigers op om wegens de verwachte drukte de spitsuren te vermijden.

De vakbonden voeren actie voor 'echte loonstijgingen' nu de inflatie hoge toppen scheert en steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun facturen te betalen. De automatische loonindexering vangt voor werknemers de grootste klappen op, zeggen ze, maar is niet voldoende. Vooral voor mensen met een laag of middeninkomen blijft het 'schrapen', terwijl Belgische bedrijven volgens de Nationale Bank historisch hoge winsten maken.

Doorn in het oog van de bonden is de loonnormwet uit 1996 die de marge om loonsverhogingen te onderhandelen sterk beperkt, tot maximaal 0,4 procent voor de periode 2021-2022. De vakbonden vragen een aanpassing van de wet. Op 29 juni vindt hierover ook een parlementaire hoorzitting plaats.

Minimumloon

Inzake koopkrachtmaatregelen vragen de bonden onder meer een hoger minimumloon, structurele maatregelen om de hoge energieprijzen te capteren en betaalbare openbare diensten, bijvoorbeeld rond kinderopvang. De betoging volgt de traditionele noord-zuidas in Brussel en dus zal er ook hinder voor het verkeer zijn. De bonden verwachten 'een erg hoge opkomst'.

Niet alleen vakbondsmilitanten, maar ook armoede- en socioculturele organisaties zouden meestappen. In sommige sectoren zal er ook worden gestaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het securitypersoneel op Brussels Airport, waar vandaag geen passagiersvluchten vertrekken. Ook de luchthaven van Charleroi verwacht hinder en roept reizigers op minstens drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. Ook in de openbare sector zal de dienstverlening verstoord zijn. Openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en de MIVB verwachten veel hinder en ook de afvalophaling in Brussel en Antwerpen zou verstoord zijn. In Antwerpen zijn ook bij de kinderopvang acties mogelijk: de ouders werden op voorhand verwittigd.

Het treinverkeer zou wel normaal rijden, de NMBS legt zelfs extra treinen in naar Brussel en roept reizigers op om wegens de verwachte drukte de spitsuren te vermijden.De vakbonden voeren actie voor 'echte loonstijgingen' nu de inflatie hoge toppen scheert en steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun facturen te betalen. De automatische loonindexering vangt voor werknemers de grootste klappen op, zeggen ze, maar is niet voldoende. Vooral voor mensen met een laag of middeninkomen blijft het 'schrapen', terwijl Belgische bedrijven volgens de Nationale Bank historisch hoge winsten maken. Doorn in het oog van de bonden is de loonnormwet uit 1996 die de marge om loonsverhogingen te onderhandelen sterk beperkt, tot maximaal 0,4 procent voor de periode 2021-2022. De vakbonden vragen een aanpassing van de wet. Op 29 juni vindt hierover ook een parlementaire hoorzitting plaats. Inzake koopkrachtmaatregelen vragen de bonden onder meer een hoger minimumloon, structurele maatregelen om de hoge energieprijzen te capteren en betaalbare openbare diensten, bijvoorbeeld rond kinderopvang. De betoging volgt de traditionele noord-zuidas in Brussel en dus zal er ook hinder voor het verkeer zijn. De bonden verwachten 'een erg hoge opkomst'. Niet alleen vakbondsmilitanten, maar ook armoede- en socioculturele organisaties zouden meestappen. In sommige sectoren zal er ook worden gestaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het securitypersoneel op Brussels Airport, waar vandaag geen passagiersvluchten vertrekken. Ook de luchthaven van Charleroi verwacht hinder en roept reizigers op minstens drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. Ook in de openbare sector zal de dienstverlening verstoord zijn. Openbaarvervoersmaatschappijen De Lijn en de MIVB verwachten veel hinder en ook de afvalophaling in Brussel en Antwerpen zou verstoord zijn. In Antwerpen zijn ook bij de kinderopvang acties mogelijk: de ouders werden op voorhand verwittigd.