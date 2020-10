Ondernemersorganisatie Unizo roept op om in te zetten op de handhaving van de coronamaatregelen om zo een nieuwe lockdown te vermijden. 'Waarom een lockdown inroepen als de verstrengde maatregelen er zijn om deze net te vermijden? Laat ons de maatregelen nu ook toepassen en het effect ervan evalueren', zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche.

Vorige week kondigde de regering een verstrenging van maatregelen aan om de heropflakkering van COVID-19 tegen te gaan die vrijdag al in werking traden. Ondertussen wordt er ook steeds meer gewaarschuwd voor een nieuwe lockdown, maar Unizo wil te allen tijde vermijden dat er een tweede keer dit jaar bedrijven moeten sluiten.

'Het effect van de verstrenging is al een noodzakelijk kwaad voor onze economie, maar een nieuwe sluiting zou de absolute genadeslag betekenen voor een groot deel van onze zelfstandige ondernemers', zegt Van Assche. 'De rode draad in deze coronacrisis was dat het opvolgen van de maatregelen essentieel is om een daling in het aantal besmettingen te verkrijgen. We doen daarom ook de oproep dat iedereen de maatregelen volgt én dat de regels correct gecontroleerd worden.'

Van Assche roept ook op om niet te snel van stapel te lopen met een nieuwe lockdown en eerst de effecten van de verstrenging af te wachten. 'Enkel zo vermijden we onnodige acties die onze economie en ondernemerschap de nek verder omwringen en tegelijkertijd perken we toch het aantal besmettingen in. Correcte handhaving is hier echter essentieel.'

Vorige week kondigde de regering een verstrenging van maatregelen aan om de heropflakkering van COVID-19 tegen te gaan die vrijdag al in werking traden. Ondertussen wordt er ook steeds meer gewaarschuwd voor een nieuwe lockdown, maar Unizo wil te allen tijde vermijden dat er een tweede keer dit jaar bedrijven moeten sluiten. 'Het effect van de verstrenging is al een noodzakelijk kwaad voor onze economie, maar een nieuwe sluiting zou de absolute genadeslag betekenen voor een groot deel van onze zelfstandige ondernemers', zegt Van Assche. 'De rode draad in deze coronacrisis was dat het opvolgen van de maatregelen essentieel is om een daling in het aantal besmettingen te verkrijgen. We doen daarom ook de oproep dat iedereen de maatregelen volgt én dat de regels correct gecontroleerd worden.' Van Assche roept ook op om niet te snel van stapel te lopen met een nieuwe lockdown en eerst de effecten van de verstrenging af te wachten. 'Enkel zo vermijden we onnodige acties die onze economie en ondernemerschap de nek verder omwringen en tegelijkertijd perken we toch het aantal besmettingen in. Correcte handhaving is hier echter essentieel.'