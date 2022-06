In 2021 kreeg Unia 10.610 meldingen over discriminatie, haatspraak of haatmisdrijven binnen. Een recordaantal, zo blijkt donderdag uit het nieuwe jaarrapport. Het interfederale gelijkekansencentrum opende bovendien ook 2.379 nieuwe individuele dossiers, of 8,7 procent meer dan in 2020.

Zowel het aantal meldingen als het aantal nieuwe dossiers steeg dus fors. In 2020 lag het aantal meldingen nog op bijna 9.500, nu is de kaap van 10.000 meldingen bereikt. Dat is een stijging van twaalf procent. Een derde van deze meldingen houdt verband met het coronavirus.

Volgens Unia steeg het aantal nieuwe dossiers daarnaast vooral omdat de activiteit in verschillende sectoren na een lange pandemieperiode is hernomen. Op nummer één met bijna 30 procent staat de categorie 'goederen en diensten', die vooral toegang tot huisvesting, gezondheidszorg en winkels omhelst. De categorie 'arbeid en werkgelegenheid' is goed voor een kwart van de dossiers en komt op de tweede plaats. Hierna volgt 'samenleving' op de derde plaats (12,5 procent). Hier gaat het dan vooral om haatboodschappen, haatmisdrijven en pesterijen.

Voor alle domeinen samen gaan de dossiers vooral over 'raciale' criteria (32,4 procent), handicap (19,4 procent), gezondheidstoestand (14,1 procent) en geloof of levensbeschouwing (8,8 procent).

