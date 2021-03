De Turkse lira heeft maandag 17 procent aan waarde verloren ten opzichte van de dollar nadat president Recep Tayyip Erdogan zaterdag de gourverneur van de centrale bank had ontslagen.

De Turkse munt werd maandag in Azië verhandeld aan 8,47 lira voor een dollar, tegenover 7,22 lira voor een dollar eind vorige week.

Het ontslag van gouverneur Naci Abgal kwam er enkele dagen nadat hij had beslist om het belangrijkste rentetarief van de Turkse centrale bank met twee procentpunt op te trekken naar 19 procent. Met die maatregel hoopte Abgal de hoge inflatie in Turkije onder controle krijgen. President Erdogan is evenwel een voorstander van lage rentetarieven.

Het ontslag kwam als een verrassing bij lokale en buitenlandse investeerders, die het recente monetaire beleid van de centrale bank net hadden geprezen. Abgal werd volgens BBC gezien als iemand die een grote rol speelde in het herstellen van de waarde van de lira, nadat die een ongekende terugval had gekend.

Agbal was nog maar sinds begin november gouverneur van de centrale bank. Hij volgde toen Murat Uysal op, die ook al door Erdogan was ontslagen. Uysal moest opstappen wegens de koersval van de lira en de daaruit voortvloeiende hoge inflatie.

Sahap Kavcioglu is inmiddels aangesteld als vervanger van Agbal. Kavcioglu zou erom bekend staan zich te verzetten tegen hoge rentetarieven om de inflatie tegen te gaan.

