De Amerikaanse president Donald Trump verbiedt Amerikaanse investeringen in Chinese bedrijven die er door Washington van worden beticht de militaire activiteiten van Peking te ondersteunen.

Trump ondertekende daarover donderdag een decreet. Het investeringsverbod gaat in op 11 januari, negen dagen voor zijn vertrek uit het Witte Huis en zijn vervanging door Joe Biden.

Het decreet wil verhinderen dat Amerikaans kapitaal wordt gebruikt om defensie en inlichtingendiensten in China te moderniseren, aldus president Trump.

Amerikaanse investeerders die belangen hebben in de geviseerde Chinese bedrijven, hebben tot november 2021 om die te desinvesteren.

De bedrijven die worden geviseerd, zijn publieke en private ondernemingen actief in onder meer luchtvaart, maritiem transport, bouw, communicatie en digitale technologieën.

