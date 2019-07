De Amerikaanse president Donald Trump heeft twee nieuwe kandidaten naar voor geschoven voor een zitje bij de Amerikaanse koepel van centrale banken, de Federal Reserve. Dat deed hij dinsdag in een reeks tweets.

In de lente werd de president nog geconfronteerd met tegenslag toen twee van zijn vertrouwelingen die hij voor de post had voorgedragen zich onder druk terugtrokken.

Toen ging het om schrijver en economisch commentator Stephen Moore, destijds raadgever van Trump tijdens diens campagne voor de presidentsverkiezingen, en de Republikein Herman Cain, die in 2012 kandidaat was voor het Amerikaanse presidentschap, maar zich moest terugtrekken na aantijgingen van seksueel ongewenst gedrag in de jaren negentig.

De mogelijke komst van Cain naar de Fed zorgde voor gefronste wenkbrauwen bij veel Republikeinen en Cain vroeg daarop zelf aan Trump om hem niet voor te dragen. Moore moest afzien van de nominatie omdat hij verwikkeld was in een schandaal rond niet betaalde alimentatie aan zijn ex-echtgenote en een belastingschuld van 75.000 dollar.

Trumps nieuwe kandidaten zijn Christopher Waller, momenteel actief bij de regionale tak van de Centrale Bank in St Louis (Missouri) en Judy Shelton, die voor de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling werkt.

Trump uit regelmatig kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell. De president heeft zich fel uitgesproken tegen het bepalen van de rentetarieven, een van de belangrijkste taken van de Fed.