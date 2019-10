Dit is de tijd van de ontrafeling van de globale economie: een peperdure operatie zonder winnaars. De schade beperken is het hoogst haalbare. Dat zegt Trends-hoofdredacteur Daan Killemaes.

Met figuren als de Amerikaanse president Donald Trump en de Britse premier Boris Johnson is het economische nieuws een eindeloze soapserie geworden. Zelfs als Trump een handelsakkoord met China kan sluiten, zal dat hooguit een staakt-het-vuren zijn en nooit de definitieve deal die de relaties met China voor jaren in de juiste plooi legt. En zelfs als Johnson toch voldoende water in de wijn doet om een brexit-deal mogelijk te maken, is dat slechts het startpunt van jarenlange onderhandelingen met de Europese Unie die zich als heel moeilijk aankondigen. Ook na een harde brexit blijven die innig verstrengelde handelspartners tot elkaar veroordeeld.

...