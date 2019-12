De gegarandeerde dienstverlening door de 24 uren staking op het spoor verloopt vlot, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS donderdag.

De gegarandeerde dienstverlening door de 24 uren staking op het spoor verloopt vlot, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS donderdag. Ongeveer één op de drie treinen rijdt. De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om tot net voor hun vertrek haar reisplanner (op de website of in de app) te raadplegen.

Het gaat om de helft van de IC-treinen en een derde van de L- en S-treinen. De meeste P-treinen, de treinen die enkel rijden tijdens de ochtend- en de avondspits, rijden niet.

De NMBS waarschuwde ook dat in een aantal kleinere stations tijdens de staking amper of geen treinen zullen stoppen.

De staking kadert in het vastgelopen overleg over een sociaal akkoord 2020-2022 voor het spoorpersoneel. Ze is een initiatief van de socialistische vakbond ACOD Spoor - de grootste vakbond bij de spoorwegen - en de liberale bond VSOA Spoor. Ook de Onafhankelijke Vakbond voor Spoorpersoneel (OVS) sloot zich bij de oproep aan.

Stakers dreigen treinen te blokkeren wegens "intimidatie" door deurwaarder

Een groepje stakers dreigt de uitrit van treinen te blokkeren in de werkplaats van Vorst. Ze krijgen er te maken met een deurwaarder die ze te opdringerig vinden, zegt vakbondsman Philippe Dubois van CGSP Cheminots. De NMBS bevestigt dat ze een beroep heeft gedaan op een deurwaarder.

"We laten de werkwilligen binnen. De stakerspost is rustig, maar zij provoceert ons", zegt de vakbondsman over de gerechtsdeurwaarder. "Ze luistert naar onze gesprekken en velt waardeoordelen door te zeggen dat onze eisen over de 36 urenweek niet legitiem zijn en dat we bevoorrecht zijn." De stakers eisen dat de deurwaarder vertrekt. De socialistische en liberale vakbonden bij het spoor staken voor 24 uur. Ze eisen onder meer het behoud van de 36 urenwerkweek voor het voltallige personeel en een loonsverhoging van 1,1 procent. Tijdens de staking is er een minimale dienstverlening, waarbij ongeveer een op de drie treinen rijdt. In een aantal kleinere stations stoppen amper of geen treinen.