De Nationale Bank trok de voorbije jaren de stekker uit een bank en legde twee beursvennootschappen aan de ketting. Onlangs verhinderde de toezichthouder dat een naam uit de Panama Papers een private bank zou leiden. "En dat is nog maar het topje van de ijsberg", klinkt het in een interview met twee sleutelfiguren.

Tom Dechaene, de directeur van de Nationale Bank, en Koen Algoet, het hoofd van het bankentoezicht in België, zijn er niet mee gediend dat de pers soms doet alsof de Europese Centrale Bank (ECB) alle banken controleert: "Bij de ECB werken 1000 mensen op het bankentoezicht, bij de nationale toezichthouders 4000 mensen. Niet al het werk gebeurt dus in Frankfurt. Vier van de vijf medewerkers voor het bankentoezicht in de Europese Unie opereren lokaal. In België zijn bij de Nationale Bank meer dan 300 mensen bezig met het toezicht op de banken."

...