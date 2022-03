Voor de beslissing over de kernuitstap werd gezegd dat twee gascentrales zouden volstaan om het sluiten van zeven kernreactoren op te vangen. Maar hoeveel gascentrales zijn er nu nodig nadat de regering beslist heeft om twee kernreactoren langer open te houden?

Na het akkoord van de regering om Doel 4 en Tihange 3 toch langer open te houden, blijft er nog steeds nood aan twee nieuwe gascentrales.Dat lijkt dubbel op, maar is het niet. De Europese transmissienetbeheerders houden er rekening mee dat de productie uit de kerncentrales niet meer zo gegarandeerd is als ze ooit was. Momenteel is bijvoorbeeld een vijfde van het Franse nucleaire park buiten strijd.Bovendien zullen de twee kernreactoren vooral een impact hebben op de bestaande gascentrales. In het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), het systeem waarbij nieuwe en bestaande productiecapaciteit kan meedingen voor ondersteuning, zijn er voor elke winter twee veilingen: de ene vier jaar op voorhand, de andere het jaar tevoren. Het volume aan nodige capaciteit in die laatste veiling zou door de levensduurverlenging van de twee kernreactoren stevig krimpen. Daardoor zullen vooral de oudere en minder efficiënte gascentrales uit de markt worden geduwd. Ook de kansen voor een extra, derde nieuwe gascentrale, lijken ernstig gehypothekeerd.Al is de levensduurverlenging nog geen gereden koers. Europa, dat het CRM goedkeurde onder voorwaarde van de kernuitstap, zal door de oorlog in Oekraïne wellicht tot soepelheid te bewegen zijn. Ook moet er nog worden onderhandeld met Engie. Door de beslissing jarenlang uit te stellen, heeft België zich in een moeilijke onderhandelingspositie geplaatst. Bovendien kosten noodbestellingen voor brandstof en materiaal altijd meer, wat zal wegen op het prijskaartje van een levensduurverlenging. Iedereen gaat er ondertussen vanuit dat de kernreactoren ten vroegste klaar zullen zijn voor de winter 2026-2027.